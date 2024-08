Cruzeiro acerta rescisão de contrato com Cifuentes

O Cruzeiro segue reformulando o elenco. Assim, sacramentou a saída de mais um jogador. O volante Cifuentes deixou o clube antes do esperado.

Ele chegou a Belo Horizonte após empréstimo da Raposa com o Rangers, da Escócia. No entanto, teve pouco espaço e, com a chegada de Matheus Henrique, Peralta e Walace, a situação ficou ainda pior.

Todavia, Cifuentes também não está nos planos do Rangers. Assim, a tendência é que ele retorne ao clube com quem tem contrato, mas seja novamente emprestado. O Aris FC, da Grécia, demonstrou interesse no volante. Assim, ele deve ser rapidamente negociado novamente.

Cifuentes foi contratado na primeira janela de transferências de 2024. Ele chegou com status de titular, mas nunca assumiu a condição. Ele deixa o clube celeste com 12 jogos, apenas dois como titular.

