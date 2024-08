Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o RB Bragantino neste sábado (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de três jogos sem vitórias e voltou para a zona de rebaixamento. Assim, a equipe precisa somar três pontos urgente para sair deste lugar indigesto. Em contrapartida, o Massa Bruta é o 10° colocado e quer se aproximar do G-6. Mas para isso, precisa superar o desempenho ruim fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere

Como chega o Corinthians

O Timão segue com dois desfalques importantes. Afinal, Alex Santana com uma lesão na coxa esquerda e Yuri Alberto se recuperando de uma cirurgia na vesícula, seguem fora. Para o meio de campo, Raniele deve voltar ao time titular, após não atuar contra o Grêmio, pela Copa do Brasil e fazer dupla com Charles. Além disso, o ataque deve seguir com Romero e Giovane no ataque. Mas a novidade deve ser Rodrigo Garro, que começou o duelo em Curitiba no banco de reservas. Por fim, Igor Coronado, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, também não encara o Massa Bruta.

Como chega o RB Bragantino

Já o Massa Bruta precisa recolher os cacos pela eliminação na Copa do Brasil para o Athletico Paranaense e seguir em busca do G-6. Para a partida, o zagueiro Eduardo Santos e o lateral-direito Andrés Hurtado voltaram a treinar normalmente e podem reforçar a equipe na Neo Química Arena. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, com uma lesão no joelho direito e o volante Matheus Fernandes, com uma contusão na coxa esquerda, seguem no departamento médico e estão fora.

CORINTHIANS X RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data e horário: 10/8/2024, 21h30(De Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo; Raniele, Charles e Garro; Romero e Pedro Henrique (Giovane). Técnico: Ramón Díaz.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista e Jadsom; Helinho, Lincoln e Mosquera (Jhon Jhon); Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

