Guilherme Mattis exalta campanha do Nova Iguaçu na Série D e projeta reta final

O Nova Iguaçu alcançou um feito histórico em 2024, ao avançar pela primeira vez na história para a reta final da Série D. Após liderar o grupo H, a equipe carioca somou 31 pontos em 14 jogos, com 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Com a quinta melhor campanha geral, o time teve a melhor defesa da primeira fase, tendo o zagueiro Guilherme Mattis como peça importante.

Dessa forma, o jogador chegou ao clube nesta temporada e trouxe consigo uma vasta experiência ao setor defensivo. Ele, então, comentou sobre a sua adaptação à equipe carioca ao abraçar o projeto.

“Quando entraram em contato comigo, foi muito fácil aceitar a proposta. Sabia do projeto do clube, da qualidade do elenco e principalmente dos seus objetivos. Sempre penso assim, pois gosto de estar em um clube que pensa grande e aqui não tá sendo diferente. Graças a Deus fui muito bem recebido por todo o elenco, comissão e staff, o que facilitou na adaptação. Sei que posso ajudar dentro e fora de campo e é isso que procuro fazer.”, disse.

Histórico de acessos

O zagueiro já possui um histórico de acessos em sua carreira. Em 2011, ele conquistou o acesso à elite do futebol paulista com o Guarani. Quatro anos depois, foi peça fundamental na volta do Vitória à elite do futebol brasileiro. Além disso, alcançou novamente o acesso à elite paulista em 2017 com o Bragantino, e no ano seguinte, ajudou a equipe a subir para a Série B.

“Já vivi bons momentos em outros clubes e cada um é especial à sua maneira, mas essa chance com o Nova Iguaçu é única. Sinto que temos uma grande oportunidade de fazer história. Acreditamos no nosso potencial e estamos prontos para enfrentar os próximos desafios.”, explicou.

Por fim, o Nova Iguaçu bateu o CRAC na segunda fase da competição e está classificado para as oitavas de final. Neste sábado (10), às 16h (de Brasília), enfrenta o Inter de Limeira no confronto da ida, no Major Levy Sobrinho. Guilherme Mattis está otimista e focado para o restante da temporada.

“Estou muito feliz com o que conquistamos até agora, mas nosso objetivo é o acesso. Faltam quatro jogos, porém temos que pensar jogo a jogo. Estamos trabalhando cada vez mais, com humildade, para conquistar esse objetivo que seria inédito na história do clube.”, concluiu.

