Gabi Portilho exalta a prata do Brasil nos Jogos Olímpicos: ‘Superação’

Artilheira do Brasil nos Jogos Olímpicos, com dois gols, Gabi Portilho, após a derrota pra os Estados Unidos na final, por 1 a 0, neste sábado (10/8) disse que a medalha de prata tem de ser comemorada. Afinal, para um time que muitos tinham pouca esperança de sucesso, chegar na final e jogar de igual para igual com todos os pesos pesados, mostra que a atual seleção é forte.

“Primeiramente, quero agradecer a todos: torcida, CBF que trouxe nossos familiares… É a primeira olimpíada de muitas de nós. E foi uma superação. Tivemos lesões, atletas jogando no limte. Tenho orgulho, pois esta prata vale ouro. Afinal, fizemos uma grande competição, vencendo seleções mais bem ranqueadas na Fifa, como França e Espanha, A gente é merecedora dessa medalha”.

Fala, Gabi Portilho

Sobre o jogo, a atacante lembrou que o Brasil teve chance de abrir o placar logo no início e quase empatou num dos últimos lances do jogo. Perdeu. Mas caiu de pé.

“Tivemos oportunidades de fazer o gol, mas a goleira dos Estados Unidos fez um grande jogo. Certamente virão outras competições. Que esta prata ajude ao nosso grupo seguir crescendo, pois temos um grupo muito jovem. Com pouco tempo de trabalho já conquistamos muita coisa”.

Brasil nos jogos olímpicos

A medalha conquistada pelo Brasil foi a sua 20ª nos jogos Olímpicos de Paris-2024. O país soma três outros sete pratas de dez bronzes.

As medalhas douradas foram todas femininas: Rebeca Andrade (ginastica, solo), Bia Souza (judô) e Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia).

O Brasil deve encerrar os Jogos no Toop13 em números de medalhas e no Top20 considerando ouros. Além do futebol, neste sábado ganhou um bronze no vôlei femino. O país não tem mais atletas com chances de medalhas nestes dois últimos dias de competições.

