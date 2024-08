Jogos Olímpicos: mulheres são prata no futebol e bronze no vôlei; Brasil deixa Paris com 20 medalhas

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos neste sábado (10/8) com medalhas no vôlei e futebol femininos. Assim, o país deixa Paris com 20 pódios, um a menos que Rio 2016 e Tóquio 2020, as edições recordistas para o esporte brasileiro. Os três ouros na capital francesa foram de atletas mulheres: a ginasta Rebeca Andrade (solo), a judoca Beatriz Souza (categoria acima de 78kg) e a dupla Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia).

A Seleção Brasileira feminina de futebol fez uma final equilibrada contra os Estados Unidos, mas acabou perdendo por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Mallory Swanson, aos 12 minutos do segundo tempo, no Parque dos Príncipes. Dessa forma, assim como em Atenas 2004 e Pequim 2008, as norte-americanas foram as algozes do Brasil na decisão. Nos três vice-campeonatos, a Rainha Marta esteve presente. Além disso, esta foi a despedida da camisa 10, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo. A Alemanha, que venceu a campeã do mundo Espanha na disputa pelo terceiro lugar, completou o pódio.

Vôlei conquista medalha pela nona edição seguida de Jogos Olímpicos

A última medalha conquistada pelo Brasil em Paris foi no vôlei feminino. Após o baque da eliminação para os Estados Unidos nas semifinais, a Seleção Brasileira superou a Turquia por 3 sets a 1 (25/21, 27/25, 22/25 e 25/15), na Arena 1 Paris Sul, e ficou com o bronze. Embora não tenha chegado à final, vendo o sonho do tricampeonato ir por terra, a equipe fez uma campanha sólida, com cinco vitórias em seis jogos. A cerimônia de entrega das medalhas acontece apenas neste domingo (11/8), após a disputa da final entre Estados Unidos e Itália.

Com o bronze, a equipe verde e amarela manteve a impressionante sequência de pódios olímpicos do vôlei de quadra brasileiro. Isso porque desde o ouro do masculino em Barcelona 1992, também com Zé Roberto Guimarães no comando, a modalidade faturou medalha em todas as olimpíadas. Já são nove edições consecutivas em uma das três primeiras colocações.

Medalha no peito e brasileira em ação

No Stade de France, Alison dos Santos, o Piu, participou da cerimônia de premiação. Um dia depois de conquistar o bronze pela segunda vez nos 400m com barreira, o brasileiro subiu ao pódio para receber a medalha. Na final da prova, disputada na sexta, ele mostrou superação e ficou atrás apenas do norte-americano Rai Benjamin (ouro) e do norueguês Karsten Warholm (prata).

O dia derradeiro para o Brasil teve ainda a carioca Laura Amaro no levantamento de peso. Em sua primeira participação olímpica, a atleta terminou a final na categoria até 81kg em sétimo lugar. A norueguesa Solfrid Koanda bateu o recorde ao somar 275kg e ficou com o ouro. A medalha de prata foi para a egípicia Sara Ahmed e o bronze para a equatoriana Neisi Patrícia Barrera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.