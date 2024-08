Tite não deve poupar titulares no Flamengo para jogo contra o Palmeiras

O técnico Tite não deve poupar titulares para a partida contra o Palmeiras neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador comandou neste sábado o último treino antes do duelo contra os paulistas.

Os desfalques para o confronto são por ordem médica ou suspensão. Varela, com lesão no quadril direito, não tem condições de jogo e será substituído por Wesley. Igualmente, David Luiz e Bruno Henrique levaram o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e também não jogam.

Na atividade deste sábado, Tite indicou a volta de Everton Cebolinha e De la Cruz ao time titular. Afinal, o meia está recuperado do trauma sofrido na partida de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras, há dez dias, e vai para o jogo.

Por sua vez, Cebolinha já havia sido acionado no fim do jogo contra os paulistas na última quarta (7). Assim, ele retoma a condição de titular.

A provável escalação do Flamengo para encarar o Palmeiras é: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

O Flamengo precisa da vitória para seguir na perseguição ao líder Botafogo, que tem três pontos e um jogo a mais.

