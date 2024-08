Técnico da Seleção Brasileira dispara: ‘Torcida voltou a ter orgulho da seleção’

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, destacou, após a derrota para os Estados Unidos, por 1 a 0, neste sábado (10), que a torcida voltou a ter orgulho da camisa verde amarela.

“Estou muito orgulhoso porque as jogadoras da Seleção entendem, se identificam e sabem que a gente daqui pra frente vai manter a Seleção nesse nível. Vai acontecer um dia (um título), vai acontecer na Copa, pode ser na próxima Olimpíada também essa medalha. Tenho certeza de que que vai acontecer porque elas são merecedoras”, reforçou.

A Seleção Brasileira teve início estranho durante a competição, mas se superou e quase conseguiu o ouro. O treinador ressaltou o trabalho feito por suas atletas.

“Não faltou entrega, compromisso do grupo da Seleção Brasileira com esse trabalho. É uma nova Seleção Brasileira. (Foram) 14 jogadoras que nunca haviam participado de uma Olimpíada, um grupo muito jovem e que foi perdendo as mais experientes por lesões. Tivemos muitos problemas na caminhada, mas a gente soube olhar soluções. O povo brasileiro voltou a ter orgulho da nossa Seleção Feminina”, acrescentou.

