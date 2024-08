Damián Suárez segue na lista de inscritos na Libertadores do Botafogo

O Botafogo manteve o lateral-direito Damián Suárez em sua lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Mesmo com o jogador desejando sair do clube por falta de adaptação, o Glorioso bateu o pé e quer compensação financeira para liberar sua saída.

Treinando em separado desde a última sexta (9), o uruguaio fica mais longe, então, do Peñarol (URU), time interessado em sua contratação. Para liberar o jogador de 36 anos, o clube carioca pede pelo menos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões no câmbio atual).

O Peñarol já havia acertado detalhes com o próprio jogador, o que irritou o Botafogo, que não foi consultado. Contratado junto ao Getafe para a temporada 2024, Damián tem contrato até o fim de 2025. A intenção do time uruguaio era utilizá-lo ainda nas oitavas de final da Copa Libertadores, o que está mais longe de ocorrer.

O Botafogo, agora, tem apenas um jogador para a posição: Mateo Ponte. Rafael seria outra opção, mas ele se recupera de um problema no joelho. O clube até tentou contratar mais um lateral-direito, mas não obteve resposta da última oferta feita por Georgios Vagiannidis, de 21 anos, do Panathinaikos.

Líder do Brasileirão, o Botafogo volta a campo neste domingo (11), quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 11h (de Brasília), pela 22ª rodada.

