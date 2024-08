Lebron comemora imitando Neymar e viraliza nas redes. Compare os dois

Lebron James imitando Neymar? Parece que sim. Afinal, no último grande evento deste sábado (10/8) dos Jogos Olímpicos de Paris, o Dream Team de basquete dos Estados Unidos venceu a França na final por 98 a 87. Assim, levou o ouro. Na hora da comemoração no pódio, Lebron imitou a comemoração de Neymar quando o brasileiro faz gols, a famosa careta. Bastou para, em segundos, viralizar na redes a imagem comparando as duas comemorações.

Lebron ‘Neymar’ e Curry foram os melhores

A final foi duríssima para os Estados Unidos. Afinal, a vitória somente saiu por causa das boas atuações de Lebron James e, principalmente, Stephen Curry, que mandou quatro cestas de três na reta final do quarto e último período, matando o jogo.

No pódio, celebração dos sérvios, medalha de bronze e que na semifinal por pouco não venceram os americanos (entraram no último quarto com 15 pontos de vantagem, mas levaram a virada) e dos franceses. A torcida da França, inclusive, cantou o hino francês Marselhesa (para que leva a prata não se toca o hino). E um fato curioso ocorreu com Embiid. O astro americano que é casado com uma modelo brasileira, nasceu em Camarões e poderia jogar pela França por ascendência. Mas preferiu defender a seleção dos EUA. Por isso, foi muito vaiado quando recebeu a medalha. Mas Embiid levou na boa e seus companheiros tambêm. Até a vaia foi uma farra.

