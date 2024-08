Botafogo acorda tarde e perde para o Juventude no Jaconi

O Botafogo tinha a obrigação de vencer na 22ª rodada para manter-se firme na liderança. Mas faltou acordar mais cedo, combinar com o Juventude e com os próprios jogadores do Alvinegro, que, com uma postura vergonhosa em boa parte da partida, entraram em campo para levar um categórico 3 a 2, neste domingo (11), no Estádio Alfredo Jaconi. O próximo passo do Glorioso é começar a sua queda na Libertadores. Na quarta-feira (14), no Nilton Santos, recebe o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Não há como o torcedor ser otimista.

Sabe-se lá como, o Botafogo ainda é o líder do Brasileirão, estacionado nos 43 pontos, mesmo abrindo mão da competição. Mas, depois de apanhar na Serra Gaúcha, perdeu saldo. Deste modo, o Flamengo será o novo ponteiro se o Rubro-Negro derrotar o Palmeiras, no Maracanã, neste domingo (11). Já o Juventude sobe para a 12ª posição, com 25.

Botafogo, sonolento, é atropelado

O Botafogo, de olho na Libertadores, parecia sem vontade de estar em Caxias do Sul. Assim, o Juventude, sem fazer muito esforço e honrando muito mais os seus compromissos, o atropelou. Bozza, em jogada digna de pelada, abriu o placar após escanteio. Também na bola área, o inoperante Halter perdeu a disputa para o possante Carrillo e viu John nem esboçar reação: 2 a 0 para os gaúchos. O Glorioso, mesmo com quatro jogadores no meio, não conseguiu ter a bola e só chegou ao gol adversário graças a erros defensivos dos visitantes.

Juventude quer emoção

Quem esperou que o retranqueiro Jair Ventura fosse estacionar somente um ônibus à frente da defesa do Juventude se enganou feio. O time da casa, aproveitando-se da indolência, do Botafogo, manteve a intensidade nos contra-ataques. Maestro, Nenê achou Marcelinho, que concluiu, com maestria, jogada de manual. Em seguida, mesmo com sua idade avançada, o meia manteve-se mais ágil que a marcação e acertou a trave de John. Merecia muito o gol. Mas a Papo cansou. O Glorioso cresceu e conseguiu dois gols para dar emoção à partida. Cuiabano e Marçal foram às redes. Porém, o time do técnico Artur Jorge acordou muito tarde.

JUVENTUDE 3 x 2 BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 22ª Rodada

Data e horário: 11/8/2024, às 11 horas (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Gols: Bozza, 8’/1ºT (1-0); Carillo, 49’/1ºT (2-0); Marcelinho, 2’/2ºT (3-0); Cuiabano, 23’/2ºT (3-1); Marçal, 35’/2ºT (2-3)

JUVENTUDE: Claus; Ewerthon, Boza, Zé Marcos e Freitas (Inocêncio, 26’/2ºT); Goes, Jadson e Nenê (Taliari, 28’/2ºT); Marcelinho (Carioca, 34’/2ºT), Carillo (Gonçalves, 24’/2ºT) e Erick. Técnico: Jair Ventura

BOTAFOGO: John; Ponte, Halter, Barboza (Marçal, 20’/2ºT) e Cuiabano; Barbosa (Freitas, Intervalo), Allan, Almada e Romero (Savarino, 10’/2ºT); Martins (Jesus, Intervalo) e Carlos Alberto. Técnico: Arthur Jorge

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Goes, Erick, Claus (JUV); Romero, Barboza, Freitas (BOT)

Cartão Vermelho:

