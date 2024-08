Internacional oficializa a contratação de Bruno Tabata

Neste domingo (11/8) o Internacional anunciou a contratação de Bruno Tabata. O apoiador estava no Palmeiras, mas fora dos planos de Abel Ferreira desde que voltou de empréstimo do Qatar-SC. Ele assina contrato de três anos com o Colorado. Os valores do negócio, contudo, não foram revelados.

A contratação era dada como certa pelo Internacional. O negócio estava fechado entre as partes desde o meio da semana passada e faltavam apenas os exames medicos. Com tudo OK, o Colorado anunciou o jogador de 27 anos . Tabata é o segundo reforço que o clube divulgou em poucos dias. O outro foi o zagueiro Agustín Rogel. Agora a diretoria corre para fechar com o zagueiro Samir, que defende o Tigres-MEX.

Bruno Tabata no Palmeiras

Bruno Tabata chegou em agosto de 2022 para substituir de Scarpa, que então já assinara pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixaria o Palmeiras sem custos no início de 2023. Na ocasião, Tabata custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação da época), com o pagamento em parcelas ao Sporting, de Portugal.

Apesar da expectativa e de ser indicação de Abel Ferreira, o jogador não rendeu o esperado no Alviverde. Afinal, foram apenas 32 partidas, 12 como titular. Ele anotou dois gols e deu uma assistência. Assim, ele deixou o Brasil para defender o Qatar SC. Em 28 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências, sendo um dos principais nome da equipe e titular absoluto. O clube tentou, assim, contratá-lo em definitivo.

