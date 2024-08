Artur Jorge: ‘Não sei se percebemos a importância deste jogo’

O Botafogo, mais uma vez, poupa no Campeonato Brasileiro e sai de campo derrotado. Desta vez, neste domingo (11), com a equipe alternativa, perdeu para o Juventude por 3 a 2, pela 22ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Antes, na jornada 20, caiu feio para o Cruzeiro por 3 a 0, pela jornada 30, no Estádio Nilton Santos. Técnico do Glorioso, Artur Jorge refletiu rapidamente sobre a decisão deste fim de semana e logo chegou a uma conclusão. Agora, com o score desfavorável, o Mais Tradicional pode perder a liderança desta edição do Nacional.

“Não sei se nós percebemos a importância que este jogo e o resultado teriam para nós. Esta é minha abordagem. Cada um dos jogos tem máxima importância. Hoje (domingo), era o jogo mais importante que tínhamos para fazer. Independentemente de termos jogado há quatro dias pela Copa do Brasil e daqui a três dias jogarmos pela Libertadores, esta é a minha forma de pensar para que a equipe foque em cada um dos embates. O Brasileiro é uma competição de mais compromissos, mais longe. Pode dar a falsa sensação que haverá um ou outro jogo menos importante, mas não. Todos contam”, avaliou.

Artur Jorge: ‘Queremos competir em todos os torneios’

Desfalques? Artur Jorge poderia, sim, contar com seus maiores protagonistas para o encontro com o Juventude, na Serra Gaúcha. Mas o comandante optou por uma equipe alternativa, que andou em campo e chegou a levar 3 a 0 do adversário. O técnico bracarense procura não entrar na seara do calendário brasileiro e da rotina de jogos do Botafogo em 2024.

“Viemos com aqueles que eram possíveis, mas a verdade é que não conseguimos ser uma equipe tão forte como deveria. Queremos competir em todas os torneios, ainda que, por vezes, isso possa, de certa forma, justificar algum déficit de performance. Não são desculpas, apenas buscamos razões para aquilo que não conseguimos realizar”, completou o técnico minhoto.

