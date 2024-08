Barcelona e Monaco se enfrentam pelo Troféu Joan Gamper

Barcelona e Monaco se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h, pelo Troféu “amistoso”. Por conta de reforma no Camp Nou, o embate será disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys. Este é a última partida das duas equipes antes das estreias nos respectivos campeonatos nacionais.

O Joan Gamper é um dos torneios de pré-temporada mais famosos do mundo. Todo ano, sempre em agosto, antes da temporada espanhola, o Barcelona recebe algum time. Chapecoense e Santos já tiveram esta honra, mas perderam. Botafogo, Vasco e Internacional (este ganhou um ano) também jogaram, mas em outro formato, com quatro times.

O Barcelona conquistou 46 vezes o torneio, de um total de 58 edições. Após o Barça, o maior campeão é apenas o Koln, da Alemanha, com dois títulos. O troféu homenageia Joan Gamper, membro fundador, ex-jogador e presidente do clube. O Monaco participará do Joan Gamper pela primeira vez.

Nesta partida, a equipe francesa não poderá contar com seis jogadores, todos lesionados: Maripan, Jakobs, Golovin, Zakaria, Embolo e Akliouche. Já o Barcelona não terá Balde, de Jong e Gavi, lesionados.

Troféu Joan Gamper

Data e horário: 12/8/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Berridi e Cancelo;Bodtker, Pedri e Gundogan; Fermín López, Nasraqui e Lewandowski Técnico: Hans Flicki

MONACO: Majecki; Kherer, Salisu e Caio Henrique; Camara, Diatta, Coulibaly, Seghir e Magassa; Ben Yedder, Balogun Técnico: Adi Hütter

