Goiás x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (12), o Goiás receberá o Ceará em duelo pela 20ª rodada da Série B. Após a eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo, na fase de oitavas de final, o Esmeraldino espera se recuperar e seguir sonhando com o acesso, enquanto o time cearense tem as mesmas aspirações.

Onde assistir

Premiere, Canal Goat e TV Brasil.

Como chega o Goiás

Em 11º lugar, somando 25 pontos, o Goiás ainda sonha com o acesso à elite do futebol nacional. Todavia, atualmente, há uma diferença de oito pontos para o primeiro time no G4. Assim, Vagner Mancini deve escalar o atacante Edu como titular.

Como chega o Ceará

O Vozão é o sétimo colocado, somando 29 pontos, quatro a menos que o América Mineiro, primeiro time no G4. Desse modo, o time cearense vai para o duelo contando com a boa fase vivida pelo atacante Pulgar, que será municiado no meio de campo por Lucas Mugni.

GOIÁS X CEARÁ

Série A – 2024 – 20ª rodada / Série B

Data e horário: 12/8/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro (GO)

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Messias, Reynaldo, Luiz Henrique; Marcão Silva, Nathan Melo, Rildo, Paulo Baya, Régis; Edu. Técnico: Vagner Mancini

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço, Mugni; Saulo, Aylon e Pulga. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e por Thayse Marques Fonseca (RJ).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

