Barcelona toma decisão sobre futuro de Vitor Roque; entenda

O Barcelona definiu o futuro do brasileiro Vitor Roque para a próxima temporada, que terá início neste mês. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a diretoria catalã tomou a decisão de negociar o atacante. Ela, então, já comunicou o cenário ao empresário do jogador, André Cury, na última semana.

Dessa forma, o clube aceita emprestar ou até vender o atleta, que esperava ter mais chances com a chegada do treinador Hansi Flick. Os culés querem 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões) e esperam definir logo na próxima semana.

Ainda segundo a publicação, o Barcelona deseja negociar o brasileiro em virtude dos problemas financeiros. Nesse sentido, para inscrever o atacante na próxima temporada, a diretoria precisaria abrir espaço salarial, algo inviável para o clube no momento. Gavi, que se lesionou na última temporada, retornará ao gramado na próxima temporada.

Fair Play Financeiro de La Liga

O clube catalão tenta se adequar ao Fair Play Financeiro de La Liga. Com isso, a diretoria necessita da entrada de mais dinheiro para arcar com os custos do futebol profissional.

Recentemente, o Barça viu o seu limite salarial imposto pelo Fair Play Financeiro de La Liga despencar de € 648 milhões em 2022/23 para € 270 milhões em 2023/24. A folha atualmente gira em torno de €492 milhões (R$ 2,7 bilhões), ou seja, uma diferença de €222 milhões (R$ 1,2 bilhão) para o permitido.

Por fim, vale lembrar que os culés anunciaram a contratação do meio-campista Dani Olmo, destaque da última Eurocopa, na semana passada. Era, portanto, um desejo do próprio atleta em atuar pelo clube, onde teve uma passagem na base, durante sua formação.

