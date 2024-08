Flamengo prepara homenagem a medalhistas olímpicos na Gávea

Os atletas olímpicos do Flamengo fizeram bonito e conquistaram seis medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. A nação rubro-negra retribuiu todo empenho de seus representantes com bandeirão nas arquibancadas do Maracanã durante o empate com o Palmeiras, em 1 a 1, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro, por sua vez, comercializou copos da ginasta Rebeca Andrade, recordista de honrarias na história do país, mas promete mais homenagens nos próximos dias.

O Clube de Regatas do Flamengo ainda vai homenagear seus atletas olímpicos na próxima quarta-feira (14), na Gávea. O evento está marcado para as 10h e contará com uma coletiva de imprensa dos medalhistas dos Jogos de Paris. Estarão presentes nomes como Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Rafaela Silva e Isaquias Queiroz.

Com seis medalhas em seu quadro, o Flamengo, se fosse um país, ficaria na 44ª colocação dos Jogos Olímpicos de Paris. O Rubro-Negro ultrapassaria países como Argentina, México e Portugal, por exemplo. O clube, aliás, se destacou entre os que mais enviaram representantes à esta edição de olimpíadas, com 12 atletas no total.

Homenagens no Maracanã

Rebeca Andrade estampou um dos copos especiais do jogo contra o Palmeiras, na tarde do último domingo (11), no Maracanã. A ginasta conquistou quatro medalhas em Paris, sendo uma delas de ouro, e se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil. O item custou R$ 25 e estava sendo comercializado nas rampas de acesso do estádio e nos bares.

Além do copo, a torcida do Flamengo também levou uma faixa escrita ”Rebeca, menina de ouro” às arquibancadas do Maracanã. As organizadas, por sua vez, levantaram um bandeirão em homenagem à equipe de ginástica olímpica – bronze na disputa coletiva dos Jogos. A bandeira levava os rostos de Rebeca, Lorrane, Flávia Saraiva e Jade.

Rebeca Andrade conquistou ouro no solo, além de pratas no salto e no individual geral e um bronze na disputa por equipes – junto às ginastas mencionadas acima. Rafaela Silva, do judô, garantiu terceira colocação na competição por equipes. Já Isaquias Queiroz levou a prata no C1 1000 metros.

Flamengo como clube poliesportivo

O Flamengo tem um investimento de cerca de R$ 100 milhões projetados para esportes olímpicos nas próximas duas temporadas. Mas o resultado nessas Olimpíadas intensificou o desejo de também se aplicar em outras frentes – como o skate, por exemplo.

Segundo o ‘O Globo’, o Flamengo tem mirado em Rayssa Leal como nome de referência para o investimento no skate. Já Ítalo Ferreira, do surfe, também surge como outra possibilidade avaliada pelo clube.

