Chelsea investe no retorno de João Félix, do Atlético de Madrid

Com a possível venda de Connor Gallagher, o Chelsea volta suas atenções para um possível retorno de João Félix, do Atlético de Madrid. Alguns veículos informaram que o clube inglês tem negociado a volta do atacante português, que passou por empréstimo em Londres há duas temporadas.

Essa negociação pode destravar a saída de Gallagher da Inglaterra rumo ao time espanhol. Além disso, os Blues iniciaram as conversas pelo português logo após o fracasso na negociação com Samu Omorodion. O atleta surge como opção para fortalecer a equipe inglesa na próxima temporada.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, João Félix já teria informado ao empresário, Jorge Mendes, que toparia um retorno ao Chelsea. Ele vê com bons olhos um retorno ao futebol inglês e pode ser o fiel da balança para o avanço da negociação.

No meio da temporada 2022/23, o Atlético de Madrid cedeu o jogador ao clube inglês, quando a relação com o técnico Diego Simeone ficou insustentável. Na ocasião, os Blues pagaram 11 milhões de euros para ter o atleta temporariamente, entretanto não exerceram a opção de compra. Félix fez 20 partidas na Inglaterra e estufou a rede quatro vezes. Na última temporada, o jogador esteve emprestado nas suas últimas temporadas pelo Atlético de Madrid. Em 2023/24, atuou pelo Barcelona, marcando dez gols e seis assistências em 44 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.