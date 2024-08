Pegar ou largar? Oferta bilionária da Arábia por Vini Jr. divide opiniões na web

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) ofereceu o maior contrato da história do futebol para contratar Vinícius Júnior, do Real Madrid. O projeto para tê-lo como embaixador até a Copa do Mundo de 2034, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (12).

O ambicioso projeto prevê um contrato que ultrapassaria um bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) em cinco anos – entre revisão e bônus – para que Vini se torne jogador do Al-Ahli. O Real Madrid, por sua vez, disse que só negocia o brasileiro pelo valor da multa rescisória. Ou seja, seis bilhões de reais.

O PIF tem como objetivo transformar Vinicius Júnior no grande nome do futebol árabe como embaixador até a Copa do Mundo de 2034. No entanto, ainda segundo o ‘The Athletic’, o brasileiro deve recusar a proposta e permanecer no Real Madrid. Vini, inclusive, postou uma foto nesta segunda-feira (12) com o nome do clube espanhol na legenda.

Repercussão nas redes sociais

Os números incontestáveis, porém, não fizeram da negociação uma unanimidade nas redes sociais. Há quem apoie a transferência de Vini Jr. apenas pelos valores envolvidos, mas uma outra parte entende que mudança para o futebol árabe, no auge da carreira, seria um retrocesso.

“Quem acha que o Vini não deve aceitar a proposta da Arábia Saudita é maluco da cabeça. “Ah, mas ele já é rico”. Meu irmão, são 100 milhões de reais POR MÊS. Atualmente, Vini ganha isso por ano. Insanidade, algo sem precedentes, jamais visto”, escreveu um torcedor.

KKKKKKKKK é sério que vocês tão caindo nessa de Vini na Arábia? Estamos falando de um jogador no auge aos 24 anos, postulante a bola de ouro, ele já disse inúmeras vezes que quer ganhar mais champions e daqui a 2 anos tem copa do mundo… Bizarro vocês se preocuparem com Arábia — Geek (@lucasmgeek) August 12, 2024

ao mesmo tempo que duvido que o vini vá pra arábia, eu já não sei o que pensar. é um salário bilionário, difícil de recusar e entra a questão de empresários que só querem saber de dinheiro. mas tb o vini disse que queria ficar pra sempre no real madrid e tem muitas ambições ainda — fernanda (@rmcffeer) August 12, 2024

Notícias ligando Vini Jr à arábia e, apesar de não fazer conta com o dinheiro dos outros (até pq esse tanto de de dinheiro não cai na conta todo dia), tô rezando pra ele recusar a proposta. Que os deuses do fut nos salvem de perder mais um talento pra arábia — Tiago Batista (@Chatiagoo) August 12, 2024

Cara, se a proposta da Arabia pro Vini for real, de 1Bi de Euros em 5 anos, é um abraço pro Real, e foda-se. Times de futebol são empresas e jogadores funcionários, onde paga mais, é onde tem que estar. — DougFunny (@dgdolijal) August 12, 2024

Projeto Vini Jr na Arábia

Os sauditas sabem da dificuldade no negócio e até mesmo do desejo do jogador, que ficou balançado com os valores, mas ainda não consideram a transação como perdida. O ‘The Athletic’ diz que uma nova proposta deve ocorrer nas próximas semanas.

A primeira oferta ocorreu há cerca de um mês e seria suficiente para tornar Vini Jr. o atleta mais caro da história do futebol. A transação superaria, por exemplo, os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar.

O Ah-Ahli tem investido alto nas contratações desde que recebeu uma injeção bilionária do governo. Não à toa, o clube contratou nomes de peso nas últimas janelas e atualmente conta com dois brasileiros no elenco: Roberto Firmino e Ibañez.

