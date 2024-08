Ganso completa 250 jogos com a camisa do Fluminense: ‘Estou em casa’

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Vasco, Paulo Henrique Ganso alcançou uma importante marca com a camisa do Fluminense. Assim, o meio-campista completou 250 partidas com a camisa tricolor, em um temporada que tem se destacado com boas atuações e passes precisos.

“É uma marca espetacular, que representa muito. Na minha carreira é a primeira vez que chego a um número tão grande de jogos em um clube. É motivo de muito orgulho fazer parte do Fluminense, poder representar este e toda a torcida quando estou dentro de campo!”, disse o meio-campista.

“Só tenho a agradecer e ter muito cuidado com esse clube, que mora no meu coração. Agradeço o carinho de todos e podem ter certeza de que dentro de campo vou sempre fazer o melhor possível para que o Fluminense saia vitorioso”, acrescentou.

Desde que assinou com o Tricolor, o camisa 10 conquistou dois títulos Cariocas, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Na temporada passada, foi uma peça importante na construção de jogadas, ajudando o clube a ter um dos melhores anos de sua história.

Maestro feliz no Tricolor

Em 250 jogos, Ganso soma 26 gols, 29 assistências, 366 passes decisivos, 836 bolas recuperadas e 89% de acerto de passe, segundo estatísticas do Sofascore.

“Tive muitos momentos importantes no Fluminense. Posso citar minha chegada, o carinho com o qual a torcida me recebeu, dos mais novos aos mais velhos, que olhavam com admiração e cuidado. Me receberam com um olhar de quem dizia que iria torcer muito por mim, para que eu pudesse ser feliz aqui. E, realmente, estou sendo”, relembrou.

“Posso lembrar também todos os títulos, tanto de Taça Guanabara, Carioca, Libertadores, Recopa… enfim, tudo o que a gente comemorou junto com a torcida e minha família dentro de campo. Tudo isso vai ficar marcado para sempre na minha vida”, completou.

“Estou em casa no Fluminense. Toda a minha família é completamente apaixonada pelo Fluminense, o meu filho sabe todas as músicas da torcida e canta para mim quando vai me desejar um bom jogo, sempre vibrando. E isso é sempre uma motivação enorme para mim e estar feliz dentro do clube é a melhor coisa do mundo”, finalizou.

