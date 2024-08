João Victor celebra jogada do segundo gol do Vasco: ‘Consagrar nossa vitória’

De fora desde o dia 29 de junho por causa de uma lesão no joelho direito, João Victor, do Vasco, retornou aos gramados e teve boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Assim, o defensor, que entrou no segundo tempo no Nilton Santos, participou da jogada do segundo gol e revelou uma brincadeira do goleado Vegetti.

Aos 19, o defensor se antecipou para roubar a bola no meio-campo e, em seguida, cruzou para o argentino finalizar dentro da área e parar em Fábio. No rebote, o lateral-esquerdo Victor Luís sacramentou o triunfo e eliminou qualquer chance de reação do arquirrival.

“Estou muito feliz em ter reestreado fazendo uma boa partida. O Maicon vinha jogando muito bem e eu sabia da responsabilidade de entrar e dar conta do recado. Fui muito feliz naquela bola, consegui observar que o Fábio ia fazer um lançamento e o Ganso não conseguiu me ver. O Vegetti não me consagrou, mas está tranquilo, o Victor Luís depois fez o gol. Foi uma jogada muito importante para consagrar nossa vitória e dar mais tranquilidade”, disse.

“Já cobrei o Vegetti, ele disse que se tiver (passe) no próximo jogo ele não vai errar (risos)”, acrescentou.

Surge como opção

Com a boa atuação, o jogador ressurge como opção no setor defensivo. Além disso, o zagueiro relatou que não sentiu dores e conseguiu dar conta do recado no tempo em que esteve em campo.

“Sabia da minha responsabilidade quando fui contratado, uma contratação muito cara. Às vezes a gente falha, o Maicon e Léo se dedicam bastante, ninguém quer errar, temos total confiança neles. Fizeram uma grande partida e pude entrar e dar conta do recado. Foi uma reestreia muito boa, não senti em nenhum momento a lesão que tive”, finalizou.

