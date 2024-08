Dublador revela diálogo da confusão entre brasileiras e canadenses nas Olimpíadas

O dublador Gustavo Machado revelou o teor da discussão entre Ana Patrícia, campeã olímpica, e a canadense Brandie Wilkerson durante a decisão do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris. A confusão ocorreu durante o terceiro set da final que resultou no ouro do Brasil na modalidade.

A postura da canadense já estava incomodando as brasileiras quando Wilkerson tacou uma bola para fora, ampliando a vantagem brasileira no set. Após a marcação do ponto, Ana Patrícia encarou a adversária entre a rede e disse algo apontando para ela, que retrucou.

“Você fez isso, você fez isso”, disse Ana Patrícia para Wilkerson. A canadense, por sua vez, retrucou: “Não fiz nada. Comemorei olhando para minha família que está atrás de você”. Por fim, a brasileira reafirmou: “Você fez isso sim”.

Confusão

As companheiras de Ana Patrícia e Brandie também trocaram farpas, mas tentaram apaziguar os ânimos assim que o clima esquentou de vez. Na sequência, o DJ da arena brincou com a situação e colocou a música ‘Imagine’, do John Lennon, para tocar enquanto torcedores faziam corações com as mãos. A confusão terminou com um cartão amarelo para cada atleta.

As jogadoras, contudo, colocaram panos quentes na confusão logo após a partida. Ana Patrícia e Wilkerson deram justificativas semelhantes para o desentendimento e disseram que são coisas normais de jogo.

“Acho que o desentendimento é coisa normal de jogo. Ela falou primeiro, mas depois achou ruim que eu gritei. Mas a gente já se acertou. São coisas que acontecem no jogo. Temos enorme respeito por elas”, disse Ana.

Brasileiras garantem ouro nas Olimpíadas

Ana Patrícia e Duda fizeram história em Paris nesta edição de Olimpíadas. Além de terem quebrado um tabu de 28 anos, as brasileiras conquistaram a medalha de ouro na primeira participação como dupla em Jogos Olímpicos.

As brasileiras superaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por dois sets a um, com parciais: 26/24, 12/21 e 15/10.

