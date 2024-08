Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Botafogo na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (12), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o duelo contra o Botafogo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Maracanã contra o Flamengo, pelo Brasileirão, fizeram apenas atividades regenerativas. O restante dos atletas fez trabalhos técnicos sob supervisão de Abel Ferreira. Quem esteve presente no treinamento foi Felipe Anderson.

O camisa 9 participou do treino no campo ainda com restrições em decorrência do trauma sofrido no olho na semana passada. Assim, ele ainda é dúvida para o duelo contra o Botafogo, mas existe a expectativa que ele esteja na lista de relacionados. Além disso, Zé Rafael também treinou com o grupo no gramado, assim como o atacante Estêvão, que evoluiu na transição física após se recuperar de entorse no tornozelo esquerdo. Os dois também são aguardados para o embate no Nilton Santos.

Quem realmente está fora é Dudu. O atacante passou por exames que descartaram lesão, após ele sentir fortes dores na panturrilha direita. Contudo, ele deve se ausentar por até um mês e não encara o Botafogo.

Luighi vive expectativa por primeiro jogo de Libertadores pelo Palmeiras

Quem deve estar nos relacionados é Luighi, que marcou seu primeiro gol como profissional contra o Flamengo e busca repetir o feito na Libertadores.

“Eu estou acostumado com decisões. Na maioria das finais na base, eu pude ajudar a minha equipe com gols. E sempre que vou para um jogo profissional tem um friozinho na barriga, mas Libertadores é outro sentimento, né? É um sonho que eu quero e vou realizar, nunca fui a nenhum jogo de Libertadores e, se Deus quiser, que eu possa aproveitar da melhor forma”, disse o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.