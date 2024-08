Meia do Olympiacos homenageia parente morta em queda de avião em Vinhedo

O jogador Daniel Podence, do Olympiakus, usou as redes sociais para lamentar a morte de Gracinda Marina Castelo da Silva, de 42 anos. A portuguesa, radicada no Brasil e familiar do meio-campista, é uma das vítimas da queda de um avião em Vinhedo, em São Paulo.

Em sua conta no Instagram, o português não especificou o grau de parentesco com Gracinda. Entretanto, demonstrou sua admiração e carinho pela familiar, que era professora da Universidade Tecnológica do Paraná e pré-candidata a vereadora na cidade de Toledo (PR), onde morava. Nélvio, marido dela, morreu no acidente juntamente com a esposa.

“Eras uma pessoa com um coração enorme e puro, uma energia e positividade surreais que faziam as pessoas à tua volta tão mais felizes. Se por vezes eras excessiva não era, de todo, por mal mas sim porque não sabias viver de outra forma (…)”.

“Tu e o Nélvio eram um exemplo de amor, cumplicidade, aventura e companheirismo. Onde um ia, o outro seguia. Mas também com a confiança de viajar meio mundo sem o outro e estar tudo bem. Criaram três filhos maravilhosos que seguirão o vosso legado certamente. Pois se há pessoas de quem estariam orgulhosos seriam vocês (…)”.

“Estou muito longe de conseguir entender o quer que seja e sequer de encontrar a paz que preciso. Conforta-me que estivessem juntos mas parte-me o coração saber que deixam assim as três pessoas que vocês mais amavam neste mundo. Mas digo-vos, aos vossos filhos nunca irá faltar nada podes ter a certeza. A Familia, que tu tanto cuidavas, vai pegar no que aprendeu contigo e continuar o caminho”, disse em trechos do texto.

Daniel Podence tem 28 anos e defende o clube grego desde 2023, por empréstimo junto ao Wolverhampton, clube da Premier League. O português foi revelado pelo Sporting (POR) e possui uma convocação por Portugal.

Acidente de avião em Vinhedo

A queda de um avião da VOEPASS, antiga Passaredo, matou 62 pessoas após cair em uma área residencial de Vinhedo, em São Paulo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (09). O voo saiu de Cascavel, no Paraná, e seguia para Guarulhos (SP). É o caso com maior vítimas desde a tragédia da TAM, em 2007, no aeroporto de Congonhas (SP).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.