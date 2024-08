Santos acerta a contratação do atacante Wendel Silva, do Porto

O Santos avançou, nesta segunda-feira (12), na contratação do atacante Wendel Silva. O jogador chega ao Peixe por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do vínculo.

Wendel deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para realizar os exames médicos e ser apresentado oficialmente ao Santos. O atacante não tinha espaço no time principal do Porto e atuava na equipe B portuguesa.

Wendel brilhou pelo Porto B

Na equipe secundária do Porto, Wendel marcou 18 gols e deu oito assistências em 30 partidas. No Brasil, ele começou sua carreira no Flamengo, defendeu o Leixões, Covilhã, e chegou ao Porto em 2022. No peixe, o atacante disputará posição contra Wiilian, Patati e Julio Furch.

O Santos, comandado por Fábio Carille, lidera a Série B com 37 pontos em 20 jogos. A equipe volta a campo no sábado (17), quando enfrentará o Avaí, no Estádio da Vila Belmiro.

