Textor ataca CBF por nova polêmica de arbitragem

John Textor, dono do Botafogo, voltou a criticar a CBF após a não expulsão de Erick Pulgar na partida entre Flamengo e Palmeiras no último domingo. O volante do Rubro-Negro, na ocasião, deu um soco em Richard Ríos. O empresário disse que a atuação do VAR foi “ridícula” no Maracanã e ainda convocou os clubes para a formação de uma liga.

“Ridículo, em ambos os casos. A CBF não é capaz de gerenciar o nosso Brasileirão. Devemos formar a liga”, escreveu Textor em suas redes sociais.

Textor compartilhou em suas redes sociais uma publicação que tem uma fala de Abel Ferreira. Na coletiva pós-jogo, o português diz que não entende o critério para a não expulsão de Pulgar, já que Gregore, do Botafogo, foi expulso na semana passada pela Copa do Brasil por um lance bem menos grave.

A publicação, aliás, compara os lances de Gregore e Pulgar. Gregore foi expulso aos 46 minutos do 1º tempo, do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, após revisão do VAR. O árbitro, inclusive, interpretou que o volante atingiu o rosto de Santiago Arias em disputa pelo alto. Pulgar, aliás, só levou amarelo, e a CBF não divulgou o áudio da análise do lance.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.