Lorenzo, filho de Cano, inicia trajetória no futsal do Fluminense

Desde que chegou ao Brasil, Germán Cano ficou conhecido não só pelo faro de gol, como também por sua comemoração característica ao “fazer o L” em homenagem ao filho Lorenzo. Por sinal, o jovem, de apenas 6 anos, começou a atuar pelo futsal do Fluminense, algo celebrado pelo atacante argentino nas redes sociais.

“Um novo sonho começa, filho”, escreveu o jogador tricolor em seus stories no Instagram.

Vale destacar que o menino nasceu no dia 13 de julho de 2018, na Colômbia, quando o jogador ainda atuava pelo Independiente Medellín. Dois anos depois, ele chamou a atenção do Vasco e, enfim, desembarcou em solo brasileiro para iniciar sua trajetória no país.

No ano passado, o jogador teve outra filha, Leonella, e acrescentou mais um L à sua tradicional comemoração. Com a camisa do Fluminense, Cano soma 159 jogos, com 89 gols e 12 assistências. No entanto, passa por seu pior ano, visto que só estufou a rede em cinco oportunidades e não tem tido regularidade por problemas físicos.

