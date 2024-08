Cobiçado, Nico Williams assume camisa 10 do Athletic Bilbao

Apesar do interesse de vários clubes por seu futebol, Nico Williams deu mais sinais de que pretende permanecer no Athletic Bilbao para a temporada 24/25. Assim, o jogador assumiu a camisa 10 do time, que por oito temporadas pertenceu ao meio campista Iker Muniain.

Durante a atual janela de transferências, Barcelona e Paris Saint-Germain demonstraram interesse no atleta, que se destacou na Eurocopa, com a camisa da Espanha. A antiga numeração de Nico, a 11, passa a ser do também atacante Álvaro Djaló.

“Eu pedi para Muniain. Muito orgulhoso de poder carregar esse número e de poder fazer história como ele fez”, disse Nico sobre o antigo dono da camisa.

Iker Muniain se formou nas categorias de base do Athletic Bilbao, assim como Nico. O jogador, de 31 anos, conquistou uma Taça da Espanha e duas Supercopas e defendeu as cores do time até o meio de 2024, quando o contrato não foi renovado.

Por fim, Nico tem contrato com o Athletic Bilbao até 2027 e possui uma das maiores multas rescisórias do elenco. No mercado, o clube basco pede a quantia de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 363,7 milhões na cotação atual) para liberar o atleta.

