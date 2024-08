Pablo comemora retorno ao Botafogo: ‘Feliz e ansioso’

Reforço caseiro! O zagueiro Pablo, que ficou meses fora para uma recuperação de uma grave lesão, voltou a treinar com bola e logo estará à disposição do técnico Artur Jorge. A defesa vinha sendo um problema e, até o momento, o Botafogo não negociou com nenhum zagueiro nesta janela de transferências. Dessa forma, a solução parece estar em casa.

O retorno próximo do jogador vem em uma boa hora para o Alvinegro, mas quem não via a hora de voltar era o próprio Pablo. O zagueiro, que chegou ao clube carioca em fevereiro deste ano, atuou apenas uma vez, no dia 21 de abril, contra o Juventude. Ele teve complicações da ruptura do tendão do reto femoral da coxa esquerda, lesão que aconteceu logo nas primeiras semanas no clube.

Em sua rede social, Pablo falou sobre sua recuperação e esforço para voltar a atuar e ajudar o clube na temporada.

“Algumas coisas no futebol fogem do nosso controle, mas são esses desafios que nos tornam mais fortes! Sempre fui muito comprometido com o meu trabalho e dei o meu máximo para voltar o mais rápido possível a fazer o que amo! Quero agradecer a todos os torcedores pelo apoio e paciência nesse momento difícil! Estou feliz e ansioso para esse retorno! Estou preparado para ajudar os meus companheiros em campo e fazer o melhor pelo Botafogo sempre”, disse.

O zagueiro finalizou a transição há poucos dias e, assim, o Departamento Médico trabalha o retorno aos gramados com cautela. Nessa reta final de temporada, Pablo pode ser essencial para o setor defensivo da equipe, que briga pela liderança no Brasileirão e tenta se manter vivo na Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.