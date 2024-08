Palmeiras encerra preparação para o duelo contra o Botafogo

O Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo contra o Botafogo, que acontece nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores. E o grande mistério que ronda a Academia de Futebol é se Estêvão vai para o duelo no Rio de Janeiro.

Estêvão esteve ausente por duas semanas com uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Ele fez atividades com o restante dos companheiros e não se queixou de dores. A tendência é que ele viaje com o grupo ao Rio de Janeiro, mas sua titularidade na partida ainda é incerta.

Além disso, Zé Rafael e Felipe Anderson também são dúvidas. O camisa 9 trabalha com restrição após trauma no olho, enquanto o volante faz um trabalho específico. Os dois devem estar na lista de relacionados para o embate no Rio de Janeiro, mas também não têm titularidade garantida.

Em contrapartida, Dudu realizou um trabalho separado, ainda em processo de recondicionamento físico, e está fora. Assim como Mayke, que segue em tratamento de dores na panturrilha direita e também será desfalque.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Gómez, Murilo e Vitor Reis; Rocha, Aníbal Moreno, Veiga, Zé Rafael e Caio Paulista; Rony e Flaco López.

Rony projeta duelo e diz que Palmeiras já esqueceu Copa do Brasil

O Verdão encara o Botafogo, após uma eliminação dolorosa para o Flamengo na Copa do Brasil. Contudo, o atacante Rony ressaltou que a queda para o Rubro-Negro já está superada e falou da força mental da equipe para encarar um novo desafio de mata-mata.

“Nossa equipe teve um tropeço na Copa do Brasil, mas está superado. Somos uma equipe muito forte mentalmente e que se cobra bastante. Quando os resultados não vêm, nós sabemos que só com trabalho e foco as coisas começam a acontecer novamente”, disse Rony, que prosseguiu:

“Apesar da recente eliminação, seguimos com a cabeça boa porque sabemos dos jogos bons que fizemos, mostrando a nossa identidade. O futebol não é só de derrotas ou só de vitórias. Acredito que somos uma equipe que sabe lidar com isso e isso faz parte. Já viramos a chave e sabemos que o que passou não volta atrás. Agora é focar no que temos. Temos de manter a mesma pegada dos últimos jogos para que, nas partidas decisivas, como na quarta-feira, a gente não cometa os erros do passado”, completou o atacante.

