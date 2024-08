Al-Hilal bate Al-Ahli nos pênaltis e avança à final da Supercopa Saudita

O Al-Hilal bateu o Al-Ahli, na tarde desta segunda-feira (13), e se classificou para a Supercopa Saudita. Após empate no tempo normal por 1 a 1, com gols de Roberto Firmino e Aleksandar Mitrovic, a equipe do técnico Jorge Jesus conquistou a classificação ao fazer 4 a 1 na disputa de pênaltis.

Pela outra semifinal, Al-Taawoun e Al-Nassr se enfrentam na terça-feira, às 13h15 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Al-Hilal se destacou no primeiro tempo. A equipe de Jorge Jesus buscou jogar pelo lado direito do ataque, espaço que conta com Michael, que buscou jogar no um contra um com os adversários. Aliás, o brasileiro teve uma grande chance de abrir o placar, no último minuto da primeira etapa, mas a defesa adversária tirou a bola em cima da linha. Em resumo, o Al-Ahli utilizou do contra-ataque. No entanto, não teve assertividade.

Em um cenário distinto da primeira etapa, o Al-Ahli pressionou o Al-Hilal, e conseguiu o primeiro gol da partida aos 20 minutos. A jogada do gol começou com o goleiro Mendy, que lançou Mahrez. O camisa 7 buscou Roberto Firmino na área, que de perna esquerda estufou a rede. Na frente no marcador, o time visitante tentou segurar a vantagem, mas não conseguiu. Afinal, Aleksandar Mitrovic, de cabeça, deixou tudo igual aos 46′. Com o empate, a classificação foi para os pênaltis.

Pênaltis

O Al-Hilal levou a melhor nos pênaltis, com Rúben Neves, Al-Dawsari, Mitrovic e Savic acertando as cobranças. No Al-Ahli apenas Firminou acertou, enquanto Gabri Veiga e Rober Ibañez perderam.

