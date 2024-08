CBF homenageia personagens da Seleção feminina em celebração da medalha de prata

A CBF promoveu um dia marcante para as jogadoras da Seleção Brasileira feminina, na última segunda-feira (12). Isso porque depois de desembarque no Rio de Janeiro, as atletas receberam homenagens na sede da instituição pela campanha na Olimpíada, que garantiu a medalha de prata. Houve também uma cerimônia de comemoração com show de Ludmilla.

Além das jogadoras, o evento contou com a presença de membros da comissão técnica da equipe brasileira, familiares, amigos e funcionários da CBF. A celebração ocorreu em um clube na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade Maravilhosa. A cantora Marvvila também foi convidada para se apresentar na comemoração.

CBF prestou também homenagens a pioneiras na Seleção feminina

A CBF, aliás, aproveitou a ocasião para homenagear ex-atletas que foram pioneiras no futebol feminino no Brasil. Assim, convidou 11 ex-jogadoras que representaram a Seleção nas primeiras competições da modalidade. Tratam-se de Ritinha, Fia, Cebola, Marisa, Russa, Ana Banana, Fanta, Sandra, Pelézinha, Lêda Maria e Danda.

A capitã da primeira equipe feminina em uma disputa de Copa do Mundo, em 1988, a ex-zagueira Marisa frisou a valorização por parte da entidade. Além disso, a antiga defensora também disputou a Olimpíada de Atlanta em 1996, além dos Jogos Olímpicos de 1991 e 1999. A ex-atleta enxerga grande possibilidade de evolução no futebol feminino após a conquista da medalha de prata em Paris.

“Não tivemos um reconhecimento. Creio que as pessoas que estão aqui na CBF vão dar esse respaldo. Nós passamos e deixamos um legado. As meninas de hoje vão deixar um legado com a prata. Hoje, a representatividade do Brasil disputando uma medalha não tem preço. Para mim, é como se eu estivesse entrando em campo pela primeira vez”, detalhou em entrevista à CBF.

A próxima etapa para a CBF será a preparação da Seleção e a organização para o Mundial feminino, que vai ocorrer exatamente no Brasil, em 2027.

