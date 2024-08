Ronaldo coloca Cruzeiro e mais três entre os favoritos para a Sul-Americana

O ex-proprietário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, acredita que a Raposa está entre os clubes favoritos para o título da Copa Sul-Americana. O time mineiro entra em campo contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da competição.

“De um lado da chave, quem vencer o jogo das oitavas entre Cruzeiro e Boca provavelmente já despontará como favorito à final e ao título”, disse Ronaldo, em entrevista ao Betfair.

Ronaldo também analisou o outro lado da disputa e elogiou clubes brasileiros.

“Do outro lado, vemos o Bragantino, que vem ganhando experiência com as participações nos torneios da Conmebol, e o Fortaleza, que bateu na trave no ano passado e é um exemplo de gestão dentro e fora de campo nos últimos anos”, acrescentou.

Ronaldo, afinal, deixou o Cruzeiro no início da atual temporada. Ele passou o clube para o empresário Pedro Lourenço. No entanto, foi reconhecido como o empresário que organizou a Raposa quando estava em um grande problema. A Copa Sul-Americana, aliás, foi o grande objetivo do time celeste na temporada 2023.

