Victor Hugo, do Flamengo, entra na mira de clube inglês

A janela de transferências do meio do ano segue aberta e pode ainda movimentar o mercado brasileiro. O Flamengo, como sempre, chama a atenção nesse ponto. Dessa vez, Victor Hugo, meia da base do Rubro-Negro, está na mira do Norwich, da Inglaterra, e pode deixar o clube.

Aos 20 anos, o jogador é, segundo o ‘Uol’, uma opção para substituir Gabriel Sara, que se transferiu para o Galatasaray (TUR). Dessa forma, o clube já se movimenta para negociar o meia. A ideia inicial é que Victor Hugo vá para Inglaterra por empréstimo de uma temporada, ou seja, até o meio do ano que vem.

Em 2023, o meia destacou-se na equipe carioca. No início desta temporada, alcançou a marca de 100 jogos pelo clube, algo raro no Flamengo – grandes nomes como Vini Jr e Paquetá saíram antes de completar o feito centenário.

Apesar do meia aparecer na lista de relacionados do técnico Tite e ficar no banco de reservas durante as partidas do clube carioca, o jogador não tem sido uma das principais opções do treinador para entrar ao longo dos jogos. Assim, essa negociação pode ser interessante para ambos os lados.

O contrato de Victor Hugo com o Rubro-Negro foi renovado neste ano. Agora, portanto, o vínculo é até o fim de 2028. Na última temporada, o clube carioca recusou uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de R$ 107 na cotação da época, do Wolverhampton, também da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.