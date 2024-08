Real Madrid x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada europeia 2024/25 começou. Nesta quarta-feira (14), Real Madrid e Atalanta disputam o título da Supercopa da Europa e fazem suas estreias oficiais na temporada às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. O duelo coloca frente a frente os atuais campeões europeus em partida que pode marcar as estreias de Mbappé e Endrick.

Como chega o Real Madrid

Atual campeão da Champions, o clube merengue quer se isolar como o maior vencedor da taça e chega para a decisão cheio de expectativas. Isto porque, a partida contra os italianos pode marcar as estreias de Mbappé e Endrick com a camisa do Real Madrid.

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (13), véspera da partida, o técnico Carlo Ancelotti não confirmou que os atacantes serão titulares, mas afirmou que ambos estão em condições de jogo.

Além disso, o Real Madrid não terá desfalques ou suspensos para o jogo desta quarta-feira e o time poderá entrar em campo com força máxima. O clube merengue já disputou a Supercopa oito vezes, com cinco títulos conquistados.

Como chega a Atalanta

Por outro lado, a Atalanta chega à decisão após a conquista da Liga Europa 2023/24 e quer buscar o segundo título internacional da história do clube. Ao mesmo tempo, os italianos apostam na longevidade do trabalho do técnico Gian Piero Gasperini, que está no comando do clube desde junho de 2016.

Ao mesmo tempo, o time terá o retorno do meia holandês De Roon. Por conta de uma lesão, ele não jogou a decisão da Liga Europa, mas é uma peça importante da Atalanta.

Contudo, ao contrário do forte time merengue, a Atalanta tem problemas no elenco. Zaniolo, lesionado, é a principal ausência da equipe. Além disso, a dupla El Bilal Touré e Koopmeiners parecem estar de saída nesta janela de transferências. Assim, também não estarão em campo na final.

Real Madrid x Atalanta

Final da Supercopa da Europa

Data e horário: quarta-feira, 14/08/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Modrić; Bellingham; Mbappé (Rodrygo), Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt (ING) e Dan Cook (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: SBT, TNT e Max.

