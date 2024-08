Guarani anuncia rescisão com atacante ex-joia do Santos

O Guarani anunciou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o atacante Reyner. A passagem da ex-joia do Santos pelo Brinco de Ouro durou apenas quatro meses. Ele fez apenas três jogos pelo Bugre e nenhum gol. O provável destino dele é a Europa, para atuar no futebol holandês.

A ascensão foi exponencial e levou o garoto a estrear profissionalmente em 2020, com 16 anos, contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Após estreia, Renyer ganhou espaço com o técnico português Jesualdo Ferreira. Ele participou de outras partidas naquela temporada, mas depois retornou ao sub-20.

Após mudanças na comissão técnica, o atacante voltou a jogar pelo profissional em janeiro de 2021 sob o comando de Cuca. Com isso, o Peixe aumentou sua multa pelas boas atuações, chegando a R$ 450 milhões.

Contudo, Renyer passou por uma série de contusões. Ele teve duas lesões no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A primeira foi em março de 2020, durante um treinamento da seleção brasileira sub-17. A segunda, aliás, aconteceu em julho de 2022, após o clássico contra o Corinthians pelo Brasileiro sub-20, o atacante foi tirado dos gramados por mais de um ano.

Renyer deu a volta por cima e registrou os melhores números de sua passagem pela base santista. Ele marcou 16 gols em 26 jogos na temporada 2023. O seu desempenho voltou a chamar atenção de equipes, mas os empresários esperavam por uma renovação com o Santos. Entretanto, o Peixe não não estendeu o contrato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.