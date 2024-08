Guarani relembra conquista do Campeonato Brasileiro há 46 anos

No dia 13 de agosto de 1978, o Guarani conquistou seu primeiro e único título nacional, sagrando-se Campeão Brasileiro em uma decisão contra o Palmeiras. Até os dias atuais, é o clube do interior do futebol nacional com a maior conquista da competição mais importante do Brasil.

Sob a liderança do técnico Carlos Alberto da Silva, o Bugre destacou-se com o atacante Careca, a grande estrela daquele time campeão. Em sua companhia, estavam os maestros Renato e Zenon, além da experiência do volante Zé Carlos e do goleiro Neneca. Esses jogadores foram essenciais para o Bugre superar os adversários e chegar à final do Campeonato Brasileiro.

O atual presidente do Guarani, André Marconatto, ressalta a importância dessa conquista nacional para o time da cidade de Campinas.

“O título de 1978 não é apenas um troféu na vitrine; é uma parte essencial da nossa identidade, um símbolo do que conseguimos conquistar. Celebrar essa vitória é uma maneira de honrar o passado e relembrar a paixão e a dedicação que definem o Guarani. Este título continua a nos inspirar e lembrar que o nosso espírito de luta é o que nos torna únicos”, afirma o mandatário.

Guarani venceu os dois jogos da final

A decisão, aliás, ocorreu em dois jogos contra o Palmeiras. No primeiro, o Guarani venceu por 1 a 0, no estádio do Morumbi, com gol marcado pelo meia Zenon. No jogo de volta, Careca brilhou, e o time de Campinas venceu novamente por 1 a 0. 28.287 torcedores lotaram o Brinco de Ouro da Princesa para assistir ao jogo do título.

Todavia, esse título colocou o Guarani como uma força no cenário nacional. A vitória não apenas coroou uma campanha extraordinária, mas também teve um impacto profundo na cidade de Campinas e entre os torcedores.

