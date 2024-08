Gols de jogadas aérea preocupam o Flamengo nos últimos jogos

O Flamengo vive um momento sem vitórias nos últimos jogos. Afinal, teve duas derrotas e um empate. No entanto, conseguiu avançar no placar agregado da Copa do Brasil contra o Palmeiras, na fase de oitavas.

Contudo, um problema recorrente em 2024 são os gols de bola parada sofridos pelo time carioca. Nos jogos contra São Paulo e Palmeiras, pelo Brasileirão, a equipe sofreu gols dessa forma, além do duelo contra o alviverde pela Copa do Brasil, no qual perdeu por 1 a 0, com gol de cabeça de Vitor Reis.

Dessa forma, o Flamengo é o quarto time mais vazado nesse quesito, perdendo apenas para Vasco, Atlético-GO e Vitória. Os números são do Espião Estatístico do ge.

Quando questionado sobre os gols sofridos em jogadas aéreas, o técnico Tite afirmou que o time está na média. Nos últimos jogos, a única partida no qual o Flamengo não sofreu gols dessa forma foi na vitória contra o Atlético-GO, pelo placar de 2 a 0, no Estádio do Maracanã, em jogo do Brasileirão.

Flamengo enfrentará Bolívar pela Libertadores

Agora, o time precisa mudar o foco, pois enfrentará o Bolívar, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final da Libertadores. A equipe precisa de um bom resultado, já que a volta será na altitude, onde times brasileiros historicamente têm dificuldades.

