Renato discute com jornalista após virada do Grêmio na Libertadores

O técnico Renato Gaúcho se incomodou com a pergunta de um jornalista durante a coletiva de imprensa após a vitória do Grêmio de virada sobre o Fluminense, nesta terça-feira (13), no Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador, aliás, discutiu com um repórter que disse entender que seu time não jogou bem.

“Cara, o que é bom pra vocês? Quando vocês vão estar satisfeitos? O Grêmio conseguiu uma vitória de virada contra um grande clube e nunca é bom para vocês. Meu time não tem que dar espetáculo, tem que ganhar os jogos. Hoje, enfrentamos um grande adversário, conseguimos uma virada, conseguimos suportar a pressão deles com um jogador a menos. Eu vi um jogo bem disputado, as duas equipes muito bem em campo. Agora um jogo de Libertadores bastante pegado e que as duas equipes criaram”, afirmou o treinador.

O treinador Renato Gaúcho, aliás, afirmou que hoje tem dois planos para seu time: um com três e outro com dois zagueiros.

“A estratégica foi que nós jogamos o primeiro jogo em casa, falei pro grupo que precisava de uma mínima vantagem. Nós tínhamos que arriscar. Reinventei o Grêmio há pouco porque o Diego Costa e o André estavam fora. Hoje tínhamos estes homens de frente e por isso jogamos mais para a frente”, explicou o comandante gremista.

Expulsão de Rodrigo Ely

“Cara, eu gosto muito desse árbitro, o único erro dele foi não ter expulsado o Ganso também. Quanto ao meu jogador, eu sempre falo para eles: Não deem chance para o árbitro. Ele deu a chance. Ele prejudicou, lógico. A multa quanto a isso, ela é muito pesada”, resumiu Renato.

Panorama para jogo de volta

Com o resultado, o Grêmio, inclusive, terá a vantagem do empate no jogo de volta das oitavas de final. O Fluminense precisará de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar. Caso os cariocas vençam por um gol, a decisão da vaga nas quartas de final, afinal, será nas cobranças de pênalti.

O jogo de volta das oitavas de final será dia 20, no Maracanã. Antes disso, os times, aliás, retornam a campo no fim de semana, pea 23ª rodada da competição: o Grêmio recebe o Bahia, sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Fluminense, inclusive, joga no mesmo dia contra o Corinthians, no Maracanã.