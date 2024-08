Palmeiras perde para Juventus-ITA e fica com o vice da The Women’s Cup

O Palmeiras ficou com o vice-campeonato da The Women’s Cup. Na noite desta terça-feira (13), as brasileiras perderam por 1 a 0 para a Juventus, da Itália. Beccari anotou o gol solitário do jogo disputado no Lynn Family Stadium, em Louisville (EUA).

O time dirigido pela técnica Camilla Orlando participou do torneio nos Estados Unidos como uma “intertemporada” em razão do intervalo no calendário do futebol feminino para os Jogos Olímpicos de Paris, encerrado no último domingo.

Desse modo, o Verdão aproveitou as datas livres para enfrentar equipes estrangeiras, com o intuito de preservar o ritmo de jogo e promover ajustes para a sequência da temporada.

As palestrinas voltam a atuar em partidas oficiais neste domingo (18), quando encaram o Internacional, às 11h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino.

O jogo

As italianas dominaram as ações na primeira etapa e criaram boas oportunidaes. Mas a goleira Natascha salvou as alviverdes em três finalizações de Chiara Beccari e uma de Caruso durante a parcial. Aos 40 minutos, porém, a Juventus conseguiu balançar a rede. Beccari invadiu a área pelo lado esquerdo e finalizou na saída da goleira brasileira, que dessa vez nada pôde fazer.

No retorno do intervalo, a ‘Velha Senhora’ continuou assustando o Palmeiras. Valentina Bergamaschi tirou tinta da trave em arremate de fora da área. Aos 12 minutos, as palestrinas conseguiu sua melhor chance. Amanda Gutierres arrancou do meio-campo, superou a marcação e invadiu a grande área. Entretanto, a finalização da camisa 9 parou em defesaça da goleira da Juventus.

No minuto seguinte, o Verdão carimbou uma bola na trave com Poliana, após bate e rebate dentro da área. Pouco depois, as brasileiras acertaram a trave de novo, agora com Fê Palermo. A goleira da Juventus voltou a trabalhar bem em chute de Brena dentro da área. A camisa 7 palmeirense teve, ainda, a última chance de igualar o placar já próximo ao fim do jogo. Mas viu sua finalização passar rente ao travessão.

