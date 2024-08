Talles Magno valoriza a vantagem do Corinthians diante do Bragantino

Nesta terça-feira (13), o Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No sistema ofensivo, o destaque do time foi Talles Magno, que marcou o segundo gol pelo Timão e participou da jogada que culminou com o primeiro gol da equipe.

Devido ao seu início positivo, o jogador começa a ficar em vantagem para ganhar uma vaga no time titular de Ramón Díaz e agradeceu a confiança dos companheiros.

“Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade. Por toda a confiança do grupo, por ter me abraçado, me passado toda tranquilidade para jogar e fazer o máximo pelo clube. Eu estou muito feliz pelo momento e vamos buscar cada vez mais para ajudar o clube”, iniciou Talles à ESPN.

Sobre a vantagem, Talles Magno explicou que o Timão precisa ganhar gosto pela vitória, pois assim vai adquirir confiança. Vale citar que além do torneio continental, o time disputa o Brasileirão e Copa do Brasil.

“Muito importante essa vantagem. Não sabemos como vamos ganhar, só queremos ganhar. Isso é muito importante. Quando estava 2 a 0 não importa se eu estivesse no ataque, na defesa, não encostasse mais na bola, a gente só precisava ganhar o jogo e vai ser assim até o resto da temporada”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.