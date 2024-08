YouTube faz proposta para transmitir o Brasileirão; saiba valor

Após a Record, o YouTube é mais um a formalizar uma proposta para a Liga Forte União pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A plataforma de vídeos deseja adquirir a competição no intuito ampliar seus produtos ligados ao futebol, um dos maiores atrativos de audiência da empresa no Brasil. A informação é de Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.

YouTube fez uma proposta para exibir jogos do Brasileirão na plataforma – Foto: Divulgação

O YouTube oferece R$ 230 milhões anuais durante às próximas três temporadas. O valor envolve variáveis quanto a metas batidas. A ideia é exibir um jogo por rodada e repetir a fórmula que deu certo na exibição do Campeonato Paulista. Para a transmissão do Estadual, a plataforma pagava R$ 50 milhões anuais para a Federação Paulista de Futebol (FPF).

O interesse mútuo com a Record não é visto como um problema pela Liga Forte União. Afinal, o grupo trabalha com foco na divisão de direitos, o que possibilita a distribuição para meios de diferentes plataformas. A emissora de TV é receptiva a ideia, posto que vê na parceria uma forma de repetir a fórmula de sucesso já realizada no Paulistão. Caso acertem o contrato, ambos transmitirão os mesmos 38 jogos da temporada.

Quem pode se beneficiar com este acordo é a CazéTV. Em princípio, o canal de Casimiro Miguel deve ser o responsável pela transmissão das imagens no YouTube, o que já ocorre no Paulista.

A Liga Forte União deve anunciar os parceiros de transmissão ainda esse mês.

Clube das Liga Forte União

Atualmente fazem parte da LFU: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, clubes na Série A; de outras divisões estão presentes o Goiás, o Sport, o Ceará, o Avaí, a Chapecoense, o Coritiba, o CRB, o Vila Nova, o Londrina, o Tombense, o Figueirense, o CSA e o Operário-PR.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.