Tamires, da Seleção Brasileira, capricha em pedido e fica noiva de cantora em Paris

Sorte no jogo e no amor! Tamires, medalhista olímpica com a Seleção Brasileira, se despediu de Paris noiva de Gabi Fernandes. A lateral da canarinho aproveitou a atmosfera romântica da capital francesa para pedir a mão da namorada em frente à Torre Effeil e, inclusive, compartilhou o momento em suas redes sociais.

“Onde tudo foi especial, você fez questão de deixar melhor… Sim mil vezes! Te amo”, escreveu Gabi Fernandes após ser surpreendida com o pedido.

O pedido aos pés da Torre era um dos sonhos de Gabi Fernandes e, por isso, o momento se tornou ainda mais especial. A lateral Tamires fez como ‘manda’ o script: se ajoelhou e abriu uma caixinha de joia com a nova aliança do casal.

Namoro entre Tamires e Gabi

As duas demoraram a assumir o relacionamento publicamente, mas deixavam o clima de flerte no ar com interações nas redes sociais. Os rumores de um possível romance, inclusive, mobilizavam as redes sociais frequentemente à época. A oficialização do namoro ocorreu em agosto de 2022.

O casal se conheceu através da zagueira Érika, amiga em comum das duas e companheira de Tamires no Corinthians. A lateral da Seleção Brasileira, no entanto, era casada com César de Britto à época – com quem tem um filho – e por isso os rumores apontavam para um romance entre a defensora alvinegra e Gabi Fernandes.

Em agosto do ano passado, Gabi usou as redes sociais para celebrar o primeiro ano de namoro com Tamires. A cantora revelou em sua declaração que fez uma música especialmente para amada, lançada em parceria com a banda Falamansa – uma das favoritas do casal.

“Se eu tiver fazendo tanto bem para você quanto você faz para mim eu vou achar é pouco, porque eu sei que é bom!’ – Quando escrevi essa música já sabia o quanto você era especial na minha vida. E agora estou aqui, lançando ela com uma das nossas bandas favoritas que é a Banda Falamansa, revivendo o forrozin que você tanto ama, e te dizendo que estou com você até depois do fim. Mais um dia 5, mais um milhão de momentos especiais e motivos para agradecer por poder dividir tanta coisa com você. Te amo”, escreveu Gabi.

Olimpíadas de Paris

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Tamires esteve fora da semifinal e da final olímpica com a Seleção. Isso porque a lateral sofreu um rompimento ligamentar do tornozelo direito ao final da vitória sobre a França e se tornou baixa para o decorrer da competição.

