Endrick fã de Bobby Charlton: saiba quem é o ídolo inglês e entenda viral

As declarações de Endrick sobre suas preferências se transformaram em virais nas redes sociais, principalmente ao citar Bobby Charlton. A idolatria chamou atenção por se tratar de um jogador que o jovem não viu em campo. Mas afinal, quem é o ex-jogador inglês?

Considerado o maior nome do futebol na Inglaterra, Bob Charlton nasceu em 1937. Ele fez praticamente toda carreira no Manchester United, em um período que o clube se recuperava de uma tragédia. Em 1958, um desastre aéreo com a delegação dos Red Devils matou parte do elenco. O meia-atacante foi um dos sobreviventes e fez parte da reconstrução da equipe. Por lá, Charlton conquistou quatro títulos nacionais e uma Liga dos Campeões.

O jogador também foi um dos grandes nomes da Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 1966. No mesmo ano, Charlton faturou a Bola de Ouro (na época, o prêmio ia para o melhor jogador da Europa). O reconhecimento da importância de meia-atacante foi representado por meio de uma estátua no Old Trafford, estádio do United.

Charlton morreu em outubro de 2023, aos 86 anos, em decorrência de complicações físicas de um quadro de demência.

Endrick vira meme por idolatria a Charlton e outras curiosidades

A admiração do brasileiro começou através do videogame. O atleta do Real Madrid já declarou que o meia-atacante está sempre em seu time no modo Ultimate Team do EAFC, um dos principais jogos virtuais de futebol da atualidade. A frequência com a qual cita Charlton aumentou após marcar um gol em Wembley contra a Inglaterra, em março.

Em perguntas sobre os seus jogadores favoritos, Endrick inclui o ídolo inglês no seu top 5 e deixa nomes como Neymar e Pelé de fora. Além de Charlton, aparecem na lista Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Di Stéfano. Este último, aliás, quase serviu de inspiração para o pai do atacante, que desejava batizá-lo com o nome de um dos principais atletas da história do Real Madrid.

As declarações transformaram o jogador revelado pelo Palmeiras em um meme nas redes sociais. Além de vídeos com montagens sobre preferências pouco usuais atualmente, Endrick também tem sido acusado de “fazer média” em seu novo clube.

Estreia de Endrick no Real Madrid

Endrick está entre os relacionados para o jogo contra a Atalanta, válido pela Supercopa da Europa. O confronto reúne os campeões da última Champions League e da Liga Europa. Após atuar nos amistosos, o brasileiro pode fazer seu primeiro jogo oficial pelo clube, assim como Mbappé.

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

