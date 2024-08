Cruzeiro faz último treino antes de viagem; atacante se lesiona e é desfalque

O Cruzeiro realizou o último treino nesta quarta-feira (14) para o duelo diante do Boca Juniors, na quinta (15), na Bombonera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E a Raposa embarca com um desfalque de última hora: o atacante Rafa Silva sofreu lesão no joelho e está fora da partida.

O jogador ficou mais de dois meses fora por conta de lesão muscular e voltou a treinar com os companheiros. Contudo, Rafa Silva sofreu um trauma em uma atividade do Cruzeiro e lesionou o tendão da parte posterior do joelho direito. A princípio, o tratamento será sem necessidade de cirurgia.

Quem volta à lista de relacionados é o zagueiro João Marcelo, que não enfrentou o Atlético-MG no último fim de semana por estar suspenso. Dessa maneira, a tendência é que volte a ser titular no lugar de Villalba. Viajaram também cinco reforços contratados nesta janela de transferências e que foram inscritos na Sul-Americana: Cássio, Matheus Henrique, Walace, Kaio Jorge e Lautaro Díaz.

Por outro lado, ficaram fora da nova lista para a competição o zagueiro Jonathan Jesus e o volante Fabrizio Peralta. Eles não foram inscritos por conta da limitação de cinco mudanças da fase de grupos para as oitavas de final. Se o Cruzeiro passar pelo Boca Juniors, a dupla estará apta a atuar nas quartas. Gabriel Veron, em transição após lesão muscular na coxa direita, também não viajou para Buenos Aires.

Técnico tem dúvidas para escalar o Cruzeiro

O técnico Fernando Seabra ainda tem dúvidas para escalar a Raposa. Afinal, Romero pode voltar a ser titular no lugar de Walace, enquanto Kaiki e Marlon brigam por um lugar na lateral esquerda.

Dessa maneira, o provável Cruzeiro para enfrentar o Boca tem: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O jogo de volta será no dia 22, no Mineirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.