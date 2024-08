Após boa atuação, Pedro Raul se coloca na briga para ser titular do Corinthians

A escalação do Corinthians na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, fora de casa, pela Sul-Americana, contou com uma novidade. Afinal, o técnico Ramón Díaz colocou Pedro Raul como titular, uma vez que Romero e Yuri Alberto estavam sem condições de atuar. Apesar de não ter marcado, o centroavante participou dos dois gols do triunfo.

Pedro Raul não encerrou o incômodo jejum de 20 jogos sem balançar as redes, porém ganhou alguns pontos com o treinador argentino. Justamente quando o Timão busca a contratação de jogadores para o setor ofensivo. O centroavante, contudo, chamou a responsabilidade e garantiu estar pronto para o desafio.

“Estou pronto. Trabalho bastante para receber essa oportunidade. Fiz um bom jogo. Estou pronto se a comissão achar que eu deva jogar. Fiquei feliz pelo jogo com as assistências. Claro que quero fazer gol e estou me cobrando pelo gol que perdi. É seguir trabalhando. Se acharem que eu mereça a titularidade, estou pronto”, afirmou.

O jogador atuou em cinco das oito partidas do Corinthians sob o comando de Ramón Díaz, apenas a primeira entre os 11 iniciais. Com pouca chance de mostrar seu futebol ao novo comandante, Pedro Raul acredita que o aumento na concorrência no ataque atrapalha na busca por mais espaço.

Pedro Raul busca mais chances no Corinthians

“Trabalho para ter oportunidade, jogar. Todo jogador quer jogar e ter mais minutos. Temos uma concorrência muito forte dentro do nosso grupo. Isso tem que elevar o nível de quem está competindo pela posição. Consegui responder da melhor maneira. É trabalho, as críticas se calam com trabalho. Melhor maneira de responder é em campo. Foquei para estar à altura quando tivesse a oportunidade, e fui feliz por fazer um grande jogo”.

Pedro Raul chegou no início da temporada e tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Até agora, foram três gols e uma assistência em 27 jogos. O centroavante afirmou que buscou informações sobre Ramón Díaz, atacante nas décadas de 80 e 90, com passagens por grandes times como River Plate, Napoli e Inter de Milão, entre outros.

“Ramón foi um excelente jogador, tem um currículo imenso. Para nós, trabalhar com quem foi vencedor é bom. Ele nos dá as melhores referências. É proveitoso para nós por ser da mesma posição. Sempre prefiro perguntar as movimentações, os posicionamentos que prefere. É um cara que foi muito bem-sucedido na posição. É uma vantagem para nós que jogamos na frente”, concluiu.

O Corinthians pagou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) para tirar Pedro Raul do Toluca, do México. A negociação foi fechada em quatro parcelas, sendo duas a serem quitadas em 2024 e duas em 2025.

