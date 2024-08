Athletic Bilbao x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol estão de volta. Athletic Bilbao e Getafe se enfrentam, nesta quinta-feira (15), às 14h (de Brasília), na partida de abertura da La Liga 2024/25, no estádio San Mamés, no País Basco.

Como chega o Athletic Bilbao

O Bilbao teve como grande sucesso nesta janela de transferências a permanência, até o momento, de Nico Williams, destaque da seleção espanhola na conquista da Copa América 2024. O atacante, inclusive, assumiu a camisa 10 do time, dando indícios da permanência do jogador.

Assim, o time comandado pelo técnico Ernesto Valverde vem de seis partidas durante a pré-temporada, contra alguns adversários interessantes. No entanto, acumulou derrotas para Sporting, Aston Villa e Stuttgart, além de três vitórias.

A boa notícia é que os donos da casa não terão desfalques para o jogo nesta quinta-feira.

Como chega o Getafe

Por outro lado, o Getafe vem de um empate contra o Southampton em seu último compromisso na pré-temporada. Assim, encerrou os testes com uma vitória, dois empates e três derrotas.

Por fim, assim como o Bilbao, o Getafe não terá ausências e poderá entrar em campo com força máxima.

Athletic Bilbao x Getafe

1ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 15/08/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio San Mamés, no País Basco

Athletic Bilbao: Padilla; Gorosabel, Paredes, Prados, Yuri; Sancet, Vesga; Berenguer, Guruzeta, Williams, Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

Getafe: Soria; Iglesias, Djene, Alderete, Gorka; Sola, Arambarri, Milla, Aleña; Coba, Pérez. Técnico: José Bordalás.

Onde assistir: ESPN

