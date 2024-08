Burnley assina com João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho

O Burnley, da segunda divisão inglesa, anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação de João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho. Aos 19 anos, o brasileiro estava na base do Barcelona e assinou contrato com o clube inglês até 2026.

Dessa maneira, João Mendes deve estar disponível para o técnico Scott Parker na próxima semana. Ao contrário de seu pai, ele é canhoto e joga pelas pontas.

João começou sua carreira na base do Cruzeiro, onde jogou por quatro anos. Em 2023, levado por Ronaldinho, passou por testes no Barcelona e, após ser aprovado, assinou com o time sub-19 do clube. Ele permaneceu na Catalunha até o final de junho deste ano, quando seu contrato terminou.

João é filho de Ronaldinho Gaúcho e Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina.

