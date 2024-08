Luiz Araújo será aposta de Tite no Flamengo contra o Bolívar

O técnico Tite terá desfalques importantes para partida do Flamengo contra o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Afinal, Cebolinha e Matías Viña, lesionados, estão fora do confronto. Além deles, Bruno Henrique, suspenso, também não fica à disposição. No ataque, o treinador apostará em Luiz Araújo para substituir Cebolinha. O atacante, inclusive, pode ganhar nova sequência de jogos.

Everton Cebolinha, que foi operado nesta quarta-feira para correção do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e não joga mais em 2024, e Viña, que passará por cirurgia após lesão no joelho direito, são os desfalques de ordem médica. Bruno Henrique, suspenso, também está fora.

Luiz Araújo, aliás, deixou de ser titular absoluto com a opção de Tite por Gerson na ponta direita. Ainda assim, foram 43 jogos (24 como titular) em 2024, mais que qualquer outro atleta do elenco. Em minutos jogados, aparece em sétimo, abaixo apenas de Rossi, Pedro, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Gerson.

Na atual temporada, Luiz Araújo marcou cinco gols e deu oito assistências. Com o atacante na provável escalação, o Flamengo enfrenta o Bolívar às 21h30 de quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

