Bruno Tabata brilha em sua estreia, Internacional vence o Juventude e sobe na tabela

O Internacional encerrou seu jejum de vitórias, afinal, não vencia há oito rodadas, e conseguiu vencer o Juventude por 2 a 1 no Beira-Rio, nesta quarta-feira (14). Nenê abriu o marcador para os visitantes, enquanto Thiago Maia e o estreante Bruno Tabata marcaram para o Colorado. O jogo valeu pela sexta rodada do Brasileirão e foi adiado devido às chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul há três meses.

Desse modo, o time chega aos 25 pontos e passa justamente o Juventude na tabela. Assim, vai ao 12° lugar, enquanto o rival é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro e tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols. Foi a primeira vitória do Colorado sob comando de Roger Machado

Valencia perde penalidade e Nenê marca para o Juventude

Na primeira etapa, o jogo foi bastante truncado. Afinal, o Internacional, pressionado pela sequência de jogos sem vencer, precisou ir para cima. Porém, quando a fase é ruim, tudo fica pior. Desse modo, o atacante Valencia desperdiçou uma penalidade máxima. Para piorar, Nenê abriu o marcador para o Juventude aos 48 minutos. Ele aproveitou um cruzamento que veio da direita e finalizou, mesmo mancando.

Virada Colorada com gols de Thiago Maia e Bruno Tabata

No segundo tempo, o Internacional não teve alternativas e foi para cima do rival. Assim, chegou ao gol de empate com Thiago Maia, que roubou a bola de Lucas Barbosa na grande área e finalizou para empatar. Desse modo, o jogo mudou e ficou bom para o time de Roger Machado. Aos 37 minutos, o estreante Bruno Tabata bateu outro pênalti; o goleiro defendeu, mas ele marcou no rebote

Próximos jogos das equipes

O Internacional agora volta a campo no domingo (18) quando enfrentará o Atlético GO, fora de casa. Todavia, o Juventude também atuará longe de seus domínios e medirá forças diante do Athletico, na Ligga Arena. Jogo no mesmo dia.

Campeonato Brasileiro — 6ª rodada (Jogo atrasado)

Data: 14/08/2024 (quarta-feira)

Local: Beira Rio (RS)

Público e Renda:

Gols: Nenê, 48’/1ºT (0-1); Thiago Maia, 11’/2ºT (1-1); Bruno Tabata, 36’/2ºT (2-1)

INTERNACIONAL: Rochet, Bruno Gomes, Rogel, Mercado, Bernabéi, Rômulo, Thiago Maia (Fernando, 18’/2ºT), Wesley (Gustavo Prado, 06’/1ºT) (Ricardo Mathias, 31’/2ºT) Bruno Tabata, Enner Valencia (Alario,’/2ºT). Técnico: Roger Machado

JUVENTUDE: Gabriel, Ewerthon ( Gabriel Inocêncio, 15’/1ºT), Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel, Luís Oyama, Nenê (Mandaca, 19’/2ºT), Lucas Barbosa, Erick, Lucas Barbosa (Diego Gonçalves, 39’/2ºT)e Carillo (Marcelinho, 19’/2ºT). Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões Amarelos: Bruno Gomes, Ricardo Mathias (INT); Nenê, Lucas Barbosa, Zé Marcos, Jadson, Jair Ventura (JUV)

Cartões Vermelhos:

