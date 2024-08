Flamengo perto de anunciar compra do Leixões, de Portugal

O Flamengo e o Leixões, de Portugal, estão muito próximos de concluir parceria. A meta do clube carioca é levar o time lusitano de volta à elite do futebol do país e, em cinco anos, disputar a Champions League. O martelo sobre a parceria deve ser batido nesta quinta-feira. A informação é da Folha.

Os clubes, aliás, já se acertaram. Pelo acordo, o clube brasileiro adquire o controle da empresa Play Fair, dona de 56,66% da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) –por sua vez, dona do Leixões. O valor da operação deve chegar a 10 milhões de euros (R$ 60 milhões).

O Flamengo, inclusive, já está repassando recursos para o Leixões, o que permitiu ao clube português quitar parte de suas dívidas e colocar os salários dos jogadores em dia. Também estão previstos a recuperação de áreas do Estádio do Mar —algumas obras já começaram— e o investimento na formação de novos jogadores no mercado europeu.

A ideia do Flamengo, inclusive, é ingressar no mercado europeu, gerar visibilidade e ter receita em outra moeda (neste caso, o Euro). Além disso, cria uma vitrine para alguns jogadores, especialmente os mais jovens em transição da base para o profissional.

Negociação entre Fla e Leixões

Há alguns meses, Flamengo e Leixões, aliás, intensificaram os contatos. André Castro, presidente da SAD (a SAF em Portugal) do clube português, veio ao Rio de Janeiro. Ele participou de algumas reuniões com membros da alta cúpula do futebol rubro-negro e chegou a ir assistir a um jogo do time no Maracanã.

O Leixões é um clube português fundado em 1907. No futebol, disputa a segunda divisão portuguesa há 14 temporadas, mas só tem um título de expressão na história: a Taça Portugal, em 1960/61. Por outro lado, outros esportes são destaques no clube como vôlei, boxe e a natação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.